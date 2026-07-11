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Amasya’da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Tuzsuz köyü yolunda tarım işçilerini taşıyan F.G yönetimindeki 31 AEP 818 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.Kazada minibüste bulunan Ş.U.

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Tuzsuz köyü yolunda tarım işçilerini taşıyan F.G yönetimindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada minibüste bulunan Ş.U. (63), B.U. (21), Z.G. (19), M.K. (19), D.G. (11), S.G. (10), S.G. (45), S.G. (32), S.G. (24), T.G. (15), M.G. (25), A.G. (11), M.G. (10), A.K. (18), N.U. (15) ve T.G. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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