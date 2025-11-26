HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Amazon duyurdu! Starlink’e meydan okuyor: ‘Dünyanın en hızlı interneti’

Uzay tabanlı internet yarışında Elon Musk’ın Starlink ağına Jeff Bezos’un Amazon Leo projesi rakip oluyor. Bu kapsamda Amazon, “dünyanın en hızlı ticari uydu interneti” olduğunu iddia ettiği hizmeti Amazon Leo'yu duyurdu. Önceden "Project Kuiper" adıyla tanınan sistemin yeni adı olan Amazon Leo, daha az uyduyla daha yüksek hızlı internet sağlamayı vadediyor.

Amazon duyurdu! Starlink’e meydan okuyor: ‘Dünyanın en hızlı interneti’
Enes Çırtlık

Uzay tabanlı internet yarışında Starlink’in başlattığı dalga, artık sadece uzak bölgelere internet götürme mücadelesi olmaktan çıkıp, Jeff Bezos ile Elon Musk arasındaki rekabetin yeni cephesi hâline geldi.

BEZOS'UN AMAZON'UNDAN MUSK'IN STARLINK’İNE RAKİP

NTV'de yer alan habere göre, Jeff Bezos’un şirketi Amazon, SpaceX’in Starlink ağına rakip olacak şekilde tasarlanan ve “dünyanın en hızlı ticari uydu interneti” olduğunu iddia ettiği hizmetini duyurdu.

Daha önce Project Kuiper adıyla bilinen sistem artık Amazon Leo markasıyla sunuluyor.

Amazon duyurdu! Starlink’e meydan okuyor: ‘Dünyanın en hızlı interneti’ 1

Şu anda yalnızca 150 uyduya sahip olan Amazon Leo ağı, Starlink’in yaklaşık 8 bin 500 aktif uyduluk dev filosunun yanında çok küçük kalsa da Amazon 1 Gbps’ye kadar indirme hızı vadeden yeni Leo Ultra anteniyle fark yaratabileceğini söylüyor.

“EN HIZLI FAZ DİZİMLİ ANTEN”

Şirket, bu hızın üretimdeki “en hızlı faz dizilimli anten” tarafından sağlandığını belirtiyor.

Faz dizilimli anten, radyo dalgalarını belirli bir yöne fiziksel olarak hareket etmeden elektronik olarak yönlendirebilen gelişmiş bir anten türü. Bu sistemde anten, çok sayıda küçük anten elemanından oluşuyor ve her bir elemanın dalga iletim zamanı (fazı) ayrı ayrı kontrol ediliyor.

Amazon duyurdu! Starlink’e meydan okuyor: ‘Dünyanın en hızlı interneti’ 2

Dalga fazları ayarlanarak sinyaller belirli bir yönde güçlendiriliyor, istenmeyen yönlerde ise zayıflatılıyor. Böylece anten, bir mekanik motora ihtiyaç duymadan tarama yapabiliyor, uydu, radar veya 5G gibi uygulamalarda hareket halindeki nesneleri takip edebiliyor ve yüksek hızda, düşük gecikmeli iletişim sağlayabiliyor.

Amazon’un açıkladığı 1 Gbps indirme hızı değeri, Starlink’in ABD’de yoğun saatlerde sunduğu ortalama 200 Mbps hızın yaklaşık 5 katı.

Öte yandan Elon Musk’ın şirketi Starlink de 2026 için gigabit hızında internet planladığını açıklamıştı.

ŞİMDİLİK SADECE İŞ DÜNYASINA AÇIK

Amazon Leo şu anda sınırlı sayıda kurumsal müşteriye hizmet veriyor. 2026’da daha geniş kapsamda kullanıma sunulması planlanıyor.

Amazon, toplamda 3 bin 236 uydu fırlatmayı hedeflerken Starlink ise bu sayıyı 12 bine çıkarmayı planlıyor.

Amazon duyurdu! Starlink’e meydan okuyor: ‘Dünyanın en hızlı interneti’ 3

Uydu interneti, iki ezeli rakip olan Jeff Bezos ile Elon Musk arasındaki uzay ve internet teknolojileri yarışını daha da kızıştırabilir.

Amazon’un Blue Origin’i ve Musk’ın SpaceX’i zaten NASA fırlatma ihalelerinde yarışıyordu. Şimdi yeni cephe uydu interneti pazarında açıldı.

ERİŞİMİ ZOR BÖLGELERDE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Amazon Leo’nun Tüketici ve Kurumsal İş Çözümleri Başkan Yardımcısı Chris Weber, sistemin özellikle erişimi zor bölgelerde faaliyet gösteren sektörlere hitap edeceğini belirtti:

“Yüksek performanslı antenlerden ağ tasarımına kadar, Amazon Leo’yu en karmaşık kurumsal ve devlet müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tasarladık.”

İlk müşteriler arasında temiz enerji girişimi Hunt Energy Network, kablosuz iletişim şirketi Vanu Inc ve havacılık firması JetBlue var.

UZAY ÇÖPLERİ NE OLACAK?

Öte yandan Starlink’in halihazırda uzaya gönderdiği yüzlerce uydu bilim insanlarının tepkisini çekiyor. Zira bu uydular hem gökyüzü gözlemini zorlaştırıyor hem de çarpışma riskini artırıyor.

Yörüngede giderek artan işlevsiz uydu parçalarının oluşturduğu uzay çöpleri de bir diğer tartışma konusu. Starlink uyduları bunlara yenilerini eklemekle de eleştiriliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yörüngede 10 cm’den büyük yaklaşık 50 bin parça enkaz olduğunu söylüyor. Ajansa göre 1 cm ile 10 cm arasındaki enkaz parçalarının sayısı 1,2 milyonun üzerinde. Ayrıca 1 mm ile 1 cm boyutundaki çok küçük parçaların sayısı da 140 milyon civarında.

Amazon’un ve Starlink’in yeni uydularıyla bu eleştiriler de şiddetlenebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı hakim karşısında! Kendini bu sözlerle savunduFatih Altaylı hakim karşısında! Kendini bu sözlerle savundu
Seçim anketinde 3. sırada 'büyük sürpriz' var!Seçim anketinde 3. sırada 'büyük sürpriz' var!

Anahtar Kelimeler:
internet Amazon Elon Musk Jeff Bezos Starlink Uydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.