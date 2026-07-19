Ambulans uçak 14 günlük bebek için Mardin’den havalandı

Mardin’de tedavi gören 14 günlük bebek, ambulans uçakla Konya’ya sevk edildi.

Mardin’de özel bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Avşin Ajda Karaca bebeğin, doğuştan kalpte delik (ASD) ve Bartter Sendromu tanılarıyla ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı olduğu belirlendi. Bebek, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan Konya’ya gönderildi. Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen nakil sonrası minik hasta, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır