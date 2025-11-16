HABER

Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Düzce'de amca çocukları arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de katılınca silahla ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Koçyazı Mahallesi Sultan Cami önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de dahil olduğu olayda bıçak, sopa, taş ve silahlarda karıştı. Çok sayıda aile bireyi birbirine girerken olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili yaralılar Düzce'de ki çeşitli hastanelere sevk edilirken, olayı gerçekleştiren 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede olay yeri inceleme ekiplerince çalışma başlatılırken, hastanelerde de polis ekiplerince önlem alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Düzce
