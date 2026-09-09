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Amca-yeğenin arazi anlaşmazlığı cinayetle son buldu: Silahla vurulan yeğen öldü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 75 yaşındaki bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü.Olay, sabah erken saatlerde Yavuzeli ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi.

Amca-yeğenin arazi anlaşmazlığı cinayetle son buldu: Silahla vurulan yeğen öldü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 75 yaşındaki bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Olay, sabah erken saatlerde Yavuzeli ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Antep fıstığı bahçesine giden 75 yaşındaki K.B. ile 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yeğeni Hüseyin B.’yi silahla başından vurdu. Olay sonrası yeğen ağır yaralanırken, saldırgan amca ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hüseyin B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı K.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Amca-yeğenin arazi anlaşmazlığı cinayetle son buldu: Silahla vurulan yeğen öldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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