Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Prof. Dr. Ersan Şen, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte gündemde yer eden ana dilde eğitim tartışmalarıyla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu. Türkçe'nin devletin dili olduğunu belirten Şen, "Acaba bir ülkede, birden fazla dili; devletin, eğitimin ve öğrenimin dili olarak kullanıp da birlik, bütünlük içinde kalabilmek mümkün mü?" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin gündeme taşıdığı ana dilde eğitim tartışmalarına ilişkin Prof. Ersan Şen, Ensonhaber'e açıklamalarda bulundu. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKÇE DEVLETİN DİLİ, RESMİ DİL DEĞİL BİZDE"

"Hani bir tartışma var ya, ana dil, ana dilde eğitim öğrenim mi?

Ana dili öğrenmede bir sorun yok. Ama dedik ki ya bu alemin, affedersiniz, yegane delisi biz miyiz. Biz mi bu dayatmayı yapıyoruz.

Yani Türkçe devletin dili, biliyorsunuz, resmi dil değil bizde.

Bizde devletin dili Türkçe. İki tarafta fark var. Eğitim öğrenim dili Türkçe.

"BÖYLE BİR AYRIŞMA OLABİLİR Mİ?"

Fakat dedik ki ya bu ana dilde eğitim öğrenimde bir sıkıntı varsa, hani bunun anayasada karşılığı yoksa, anayasanın 42. maddesine bir cümle iki cümle yazarız. Sorun değil.

Ama gelip bunu devletin dili olarak birden fazla dil tanımına gidip de, kardeşim devlet kurumlarında da bu kullanılacak. Üniversitelerde de bu kullanılacak. Böyle bir ayrışma olabilir mi?

Ben de bunun üzerine en sert coğrafyadan baktım.

Acaba bir ülkede, bir memlekette birden fazla dili, devletin dili, eğitim, öğrenim dili olarak kullanıp da birlik, bütünlük içinde kalabilmek mümkün mü diye.

Bak şöyle söyleyeyim size. İspanya'da ortak ve bölünmez bir bütün olarak İspanyol ulusalının bölünmezliği vurgulanıyor. Her İspanyola bunu yüklemişler. Bu dili bilmekle yükümlüsün diyor.

Ben şimdi gittim bir şehre, Türkçe konuşuyoruz. Kalkıp sana farklı bir dille cevap veriyor. 'Ben onu bilmek zorunda değilim' diyor.

"NASIL BİRLİK, BÜTÜNLÜK İÇİNDE KALACAĞIZ"

Tercüman mı bulacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl birbirimizi anlamadan birlik, bütünlük içinde kalacağız.

İstiklal marşı okunurken buna saygı gösterirsin değil mi? 'Efendim ben okumak ve saygı göstermek zorunda değilim' diyor. Şimdi buna ne yapacaksın."

