Anadolu’dan dünyaya yayılan şifa: Kekik kanserle mücadelede umut veriyor!

Bütüncül Tedavilerde Mikro Besin ve Aromaterapi Destekleri Kongresi’nde konuşan Dr. Burak Aydın, doğal bitkilerin özellikle kanserle mücadelede koruyucu bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Anadolu topraklarında yetişen kekiğin, içerdiği karvakrol etken maddesiyle kansere karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabileceğine dikkat çekti.

Önceki gün düzenlenen Bütüncül Tedavilerde Mikro Besin ve Aromaterapi Destekleri Kongresi'nde bitkisel desteğin sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. Kongreye CEO Mustafa Can, Doktor Burak Aydın ve Doktor Öğretim Üyesi Selin Aktar gibi alanının önemli isimleri katıldı.

Bitkilerin kanser hücreleri üzerindeki etkilerine değinen Dr. Burak Aydın, "Maalesef çevresel faktörler ve yaşam tarzımız kanser hastalığını artırıyor. Toplumda çok yaygın bir şekilde görülüyor. Neredeyse her ailede bir kişi kansere yakalanıyor. Elimizde şu an kullanılan aktif ilaçlarla birlikte kanserin kuvvetini azaltabilecek bitkisel formüller bulunuyor. Bu doğal ürünlerden biri de standardize edilmiş kekik. Doğru kullanıldığında ve standardizasyonu bilimsel yöntemlerle yapıldığında, kekikteki karvakrol etken maddesinin kanser hücreleri üzerinde güçlü bir koruma mekanizması oluşturduğu bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir" dedi.

"ANADOLU'DAN DÜNYAYA YAYILAN KEKİK BİTKİSİ KANSERİN ÇARESİ OLABİLECEK"

Anavatanı Akdeniz havzası olan ve dünyadaki ihtiyacının yüzde 70'e yakının Türkiye'den temin edilen kekiğin çok özel bir bitki olduğunu vurgulayan Dr. Aydın, "Birkaç yıl önce pandemi yaşadık ve mikroskopla bile görülemeyen bir virüsün insanı ne kadar çaresiz bırakabildiğini deneyimledik. Biz o dönemde, basit gibi görünen bir bitkiden çok fazla destek aldık. Bu bitki kekikti. Etki gücü son derece yüksek; içinde bulunan karvakrol adlı etken madde oldukça güçlü. Şu anda ülkemizde karvakrolün kanserle ilişkili tedavi edici özellikleri üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Yakında kanser tedavisinde kekik preparatları ve standardize ürünlerin aktif şekilde kullanılmaya başlanacağını göreceğiz. Pandemi sürecinde insanlığın yardımına koşan, Anadolu'dan dünyaya yayılan kekik bitkisi, gelecekte kanserin çözümünde önemli bir rol oynayabilir" şeklinde konuştu.

"KARVAKROLÜN FARMASÖTİK STANDARDİZASYONU KRİTİK ÖNEMDE"

Karvakrolün yalnızca kanser değil, bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde de önemli etkileri bulunduğuna dikkat çeken Dr. Aydın, "Karvakrolün farmasötik olarak standardize edilmesi çok önemlidir. Bu madde, bağırsak florasının dengelenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından da ciddi faydalar sağlar. Doğru doz ve formülasyonla kullanıldığında, karvakrol hem koruyucu hem de destekleyici bir doğal bileşen olarak büyük potansiyele sahiptir" diye konuştu.

"BELİRLİ KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Doktor Öğretim Üyesi Selin Aktar Kiremitçi, "Bugün burada olma amacımız, bazı uçucu yağ bileşenlerinin sinerjik etkileriyle antikanser özelliklerini vurgulamaktı. Yaptığımız çalışmaları katılımcılarla paylaştık. Çok verimli bir kongre geçirdik ve araştırmalarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar meme, akciğer, pankreas ve prostat kanseri hücreleri üzerinde çalıştık. Bu uçucu yağ bileşenlerinin sinerjik etkileriyle antikanser potansiyellerinin arttığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

