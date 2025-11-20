HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Anamur’da uyuşturucu taciri yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Anamur’da uyuşturucu taciri yakalandı

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.K. belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalandı üzerinde ve adresinde satışa hazır 7 ayrı pakette çeşitli miktarlarda bonzai ile sentetik kannabinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden olduMotosiklet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu
Yaya geçidinde anne ve bebeğe otomobil böyle çarptıYaya geçidinde anne ve bebeğe otomobil böyle çarptı

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.