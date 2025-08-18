Uygulamaların sayısındaki artış, beraberinde çeşitli endişeleri de getirdi. Sağlıktan finansa, resmi işlemlerden sosyal medyaya kadar uzanan kişiselleştirilmiş uygulamalar, cihazlarda gizlilik ve güvenlik kaygısı yaratıyor. Ayrıca iş ve özel hayatın ayrı tutulacağı şekilde uygulamaların düzenlenmesi de kullanıcıların en çok arzu ettiği beklentiler arasında. Tüm bu karmaşanın yanı sıra, çok sayıda kullanıcı bu yoğunluğu estetik açıdan da hoş bulmadığını dile getiriyor.

Uygulamaların cihazlardan kolay erişilebilir olması, bazı kullanıcılar için 'el alışkanlığı' nedeniyle 'zaman kaybı' yarattığını düşündürüyor. Bu nedenle 'dijital detoks' yapmak isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Bu sebeplerle kullanıcılar, cihazlarında uygulamaları gizlemenin yollarını arıyor.

Android cihazlarda uygulama gizleme nasıl yapılır? Android cihazlarda uygulama gizleme yolları

Android cihazlarda uygulama gizlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. Cihazın kendi arayüzü üzerinden uygulama gizleme

Kullanıcı dostu Android cihazlarda, cihaz özelliği olarak uygulama gizlemek mümkün. Böylelikle seçimi geri almak istediğinizde aynı adımları uygulayarak kolayca orijinal ayarlara dönebilirsiniz.

İlk olarak Android cihazınızın "ayarlar" kısmına girip "uygulamalar" sekmesini bulun, "uygulamaları gizle" seçeneğinden hangi uygulamaları gizlemek istediğinizi seçin (cihazlar arası farklılık gösterse de hizmet mevcutsa adımlar birbirine benzer olacaktır ). Bazı modellerde bu işlem için şifre talep edebilir; ekran kilidi gibi akılda kalıcı bir şifre oluşturmalısınız.

2. Üçüncü parti launcher kullanmak (Nova Launcher, Apex vs.)

Launcher'lar cihazlarınızda doğrudan yapamadığınız bazı özelliklerin kullanılmasını mümkün kılar. Bunlar arasında uygulama gizlemek de mevcuttur. Örneğin, Nova Launcher Prime (Ücretli versiyonu gerektirir) kullanarak Ayarlar > Uygulama çekmecesi > Uygulamaları gizle adımlarıyla uygulamanızı gizleyebilirsiniz.

3. Uygulama gizleyiciler ile gizleme (AppLock, Calculator Vault vb.)

Bazı uygulama gizleyiciler çift taraflı çalışır. Özellikle gizlilik/güvenlik endişesi taşıyorsanız bu uygulama gizleyiciler tam size göre olabilir. Uygulamayı komple gizlemek yerine, "hesap makinesi" gibi başka bir uygulama şeklinde gösterir. Böylelikle sadece siz onun gerçekte hangi uygulama olduğunu bilirsiniz.

4. Çift kullanıcı modu/Konuk modu kullanmak

Özellikle küçük çocuklu ebeveynler tarafından çokça tercih edilen bu yöntem, her Android cihazda mevcut değil. Cihazınıza ikinci bir hesap ekleyerek bilgilerinizi ayrı depolayabilirsiniz. Her hesaba kendisine ait şifre koymak da mümkün. Sistem ayarlarından "çoklu kullanıcılar" sekmesine girip "misafir hesabı ekle/yeni hesap oluştur" seçerek kolaylıkla bunu oluşturabilirsiniz.