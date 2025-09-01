Android cihazlarda uygulama izinleri nasıl kontrol edilir? Android uygulama izinleri açma ve kapatma

Akıllı telefonlardaki uygulamalar, temel olarak kişiselleştirilmiş deneyim ve arttırılmış kalite prensibinde işlem görür. Kullanıcılara karşı daha fazla erişim sağlamak adına gelişmelerde bulunur. Özellikle Android cihazlarda harici ve üçüncü uygulamalar iOS cihazlara oranla fazladır. Çünkü Android cihazlardaki Google Play'in politikası uygulama geliştiricilere daha serbest bir alan tanımaktır.

Android cihaz sahipleri açısından ise bu politika iki taraflı çalışır. Avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bir yandan Andorid akıllı telefon kullanıcılarının daha geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş uygulama deneyimi etmesi mümkündür. Birçok farklı koldaki hizmet, kullanıcıların genel olarak ilgisini çekmeyi başarır. Ancak bazı durumlarda uygulamaların veri tüketimi ve gizlilik gibi izin durumları da hoşnut olunmayan durumlar arasında yer alabilmektedir.

Uygulamalar arka planda yoğun veri tüketebilir. Mobil veriye bağlı olunan durumlarda bu ekonomik olarak cazip bir seçenek değildir. Ayrıca üçüncü parti ya da bağımsız harici uygulamaların isteyebildiği bazı bilgiler doğrudan özel hayatın gizliliği açısından soru işaretleri oluşturabilir. Kullanıcılar uygulamaların gereğinden fazla izin talep edebilmesinden şikayetçidir. Bu konuda kullanıcı dostu olmasıyla bilinen Android akıllı telefonlar tabii ki karar önceliğini kullanıcılarına verir.

Android cihazlarda uygulama izinleri nasıl kontrol edilir?

Android akıllı telefonlarınızın menüsünden ayarlar kısmına girin. Bu menüden uygulama veya uygulama yöneticisi seçeneğini ulaşarak izinlerini kontrol etmek istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamaların üzerine tıkladığınızda size çeşitli izinleri sıralayacaktır. Sıralanmış izinler uygulamanın orijinal seçeneklerinde talep ettiği bütün izinlerdir. Sizin için uygun olanları açın ya da kapayın.

Özellikle üçüncü kaynaklardan indirdiğiniz uygulamalarda dikkatli davranmalısınız. Örneğin bir fotoğraf düzenleme uygulamasının akıllı telefon rehberinize erişim izni istemesi izinsiz reklam veya kötü niyet taşıyan bir uygulama olduğu anlamına gelebilir.

Android uygulama izinleri açma ve kapatma

Cihazınızın ana ekranında uygulama simgesini bulun. Uygulama simgesinin üzerine uzunca bastığınızda (bazı cihazlarda bu geçiş uygulamanın titremesiyle ya da ekranın sallanması ile belli olur) size uygulama üzerine işlem yapmanıza olanak sağlayacaktır. Akıllı telefon türünüze göre herhangi bir köşede bulunabilecek seçenek genişletme kısmına basarak uygulama izinlerini kontrol edebilirsiniz.

Android telefonlarınıza yüklediğiniz uygulama izinlerini toplu olarak verebilirsiniz. Bu tercih cihazınıza indirilen bütün uygulamalara sabit izinleri tanımlayacaktır. Daha sonra özelleştirme yapabilirsiniz.

Ayarlar kısmına gidip "gizlilik ya da güvenlik" seçeneğini seçin. Bu ekrandan izin yöneticisi bölümüne girerek tüm izin türlerini göre tıklayın ve her izin için hangi uygulamaların erişimi olduğunu tek ekrandan değiştirin.

Dikkat edilmesi gerekenler