Android'de nasıl DNS değiştirilir? Android cihazlarda DNS değiştirme

Farklı işletim sistemlerine sahip olan akıllı cihazlarda DNS ayarlarının değiştirilmesi mümkündür. Android işletim sistemine sahip olan tabletler, bilgisayarlar ve telefonlar da DNS değişikliğinin yapılabildiği cihazlardandır. Dolayısıyla internet hızıyla gizlilik ayarlarını olumlu olarak etkileyebilen bu değişikliğin hangi adımlarla tamamlandığı açıklanmalıdır. DNS değişikliğinin yapılacağı cihazlarda ilk olarak Wi-Fi sekmesine erişilmelidir. Ardından cihaz türüne göre birkaç pratik adımın takip edilmesiyle yeni sunucu adresinin manuel olarak girilmesi uygundur. Otomatik DNS değişikliği için de çeşitli uygulamalardan yardım alınması söz konusudur.

Android'de nasıl DNS değiştirilir?

Akıllı cihazlarda DNS değiştirme üzerine bilgi sunulurken ilk olarak bu sistemin ne anlama geldiği açıklanmalıdır. DNS (Domain Name System), alan adlarının IP adreslerine çevrilmesini sağlayan bir sistemdir. Dolayısıyla DNS sunucularını değiştirme işlemi, internet güvenliğini sağlama ve hız performansını artırma konusunda avantaj sunar. Buna ek olarak akıllı cihazlarda DNS değiştirme işleminin tamamlanması bazı coğrafi kısıtlamaların aşılmasında etkili olur.

Erişim engellerinin aşılması ve gizlilik ayarlarının düzenlenmesi amacıyla yaygın olarak tercih edilen DNS değiştirme işleminin aşamaları cihazların işletim sistemine göre değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda Android’de DNS değiştirme adımları aşağıdaki gibi olarak listelenmelidir:

Öncelikle cihazın Ayarlar menüsünden Wi-Fi ya da Bağlantılar seçeneğine tıklanır.

İkinci adımda bağlı olunan Wi-Fi ağının üzerine basılı tutulur.

Ağı Değiştir ya da Ağı Yönet yazısına tıklanarak Gelişmiş Seçenekleri Göster opsiyonu kullanılır.

Ardından IP Ayarları menüsünden statik seçeneği tercih edilir.

Erişim sağlanan sekmede DNS1 veya DNS2 alanlarından biri kullanılarak manuel sunucu girişi yapılır.

Son olarak ayarlar kaydedilerek ana ekrana dönülebilir.

Yukarıda sıralanan adımların tamamlanmasıyla birlikte DNS değişikliğinin başarılı bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir. Bunun için yeni bir tarayıcı sekmesi açarak önceden erişim sağlanamayan web sitelerine giriş yapmayı denemek mümkündür. Buna ek olarak bazı cihazlarda DNS değişikliği yazısına tıklandığı zaman "el ile ayarla" gibi yönlendirmeler çıkabilir. Söz edilen opsiyonla karşılaşıldığı takdirde ilgili başlığa tıklanarak kullanılacak olan sunucunun sisteme aktarılması uygundur.

Android telefonlarda DNS değiştirme adımları

Android işletim sistemine sahip olan bilgisayar ve tabletlerde DNS değiştirme adımları genellikle birbirine benzerdir. Bununla birlikte birçok kullanıcı Android cihazlarda DNS değiştirme işleminin telefonlarda nasıl tamamlandığını sorgular. Bu bağlamda sırasıyla ayarlar ve Wi-Fi yazısına tıklanması gerektiği belirtilmelidir. Ardından bağlı olunan ağa dokunularak DNS ve manuel yazılarına tıklanmalıdır. Böylece tercih edilen sunucu adresinin cihaz sistemine girilmesi mümkün olur.

Android telefonlarda DNS ayarları değiştirileceği zaman yaygın olarak kullanılan uygulamalar da vardır. Bu uygulamalar tek tıkla otomatik olarak DNS değişikliği yapılmasını sağlar. Söz edilen uygulamalarsa genellikle manuel olarak girilecek bir DNS adresine sahip olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilir.