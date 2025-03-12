HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android'de nasıl DNS değiştirilir? Android cihazlarda DNS değiştirme

Android'de nasıl DNS değiştirilir? Android cihazlarda DNS değiştirme

Burcu Tufan Burcu Tufan
04.03.2025 23:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DNS değişikliği alan adlarını IP adreslerine çeviren sistem ayarlarının yapılandırılmasını sağlar. Bu değişikliğin hangi adımlarla yapıldığı ise cihazın işletim sistemine göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla Android bilgisayar, tablet ve telefonlarda DNS ayarlarının hangi menüden değiştirildiği ele alınmalıdır. Böylece manuel olarak girilecek sunucu adresinin cihaz sistemindeki hangi alana yazıldığı açıklanabilir.

Android'de nasıl DNS değiştirilir? Android cihazlarda DNS değiştirme

Farklı işletim sistemlerine sahip olan akıllı cihazlarda DNS ayarlarının değiştirilmesi mümkündür. Android işletim sistemine sahip olan tabletler, bilgisayarlar ve telefonlar da DNS değişikliğinin yapılabildiği cihazlardandır. Dolayısıyla internet hızıyla gizlilik ayarlarını olumlu olarak etkileyebilen bu değişikliğin hangi adımlarla tamamlandığı açıklanmalıdır. DNS değişikliğinin yapılacağı cihazlarda ilk olarak Wi-Fi sekmesine erişilmelidir. Ardından cihaz türüne göre birkaç pratik adımın takip edilmesiyle yeni sunucu adresinin manuel olarak girilmesi uygundur. Otomatik DNS değişikliği için de çeşitli uygulamalardan yardım alınması söz konusudur.

Android'de nasıl DNS değiştirilir?

Akıllı cihazlarda DNS değiştirme üzerine bilgi sunulurken ilk olarak bu sistemin ne anlama geldiği açıklanmalıdır. DNS (Domain Name System), alan adlarının IP adreslerine çevrilmesini sağlayan bir sistemdir. Dolayısıyla DNS sunucularını değiştirme işlemi, internet güvenliğini sağlama ve hız performansını artırma konusunda avantaj sunar. Buna ek olarak akıllı cihazlarda DNS değiştirme işleminin tamamlanması bazı coğrafi kısıtlamaların aşılmasında etkili olur.

Erişim engellerinin aşılması ve gizlilik ayarlarının düzenlenmesi amacıyla yaygın olarak tercih edilen DNS değiştirme işleminin aşamaları cihazların işletim sistemine göre değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda Android’de DNS değiştirme adımları aşağıdaki gibi olarak listelenmelidir:

  • Öncelikle cihazın Ayarlar menüsünden Wi-Fi ya da Bağlantılar seçeneğine tıklanır.
  • İkinci adımda bağlı olunan Wi-Fi ağının üzerine basılı tutulur.
  • Ağı Değiştir ya da Ağı Yönet yazısına tıklanarak Gelişmiş Seçenekleri Göster opsiyonu kullanılır.
  • Ardından IP Ayarları menüsünden statik seçeneği tercih edilir.
  • Erişim sağlanan sekmede DNS1 veya DNS2 alanlarından biri kullanılarak manuel sunucu girişi yapılır.
  • Son olarak ayarlar kaydedilerek ana ekrana dönülebilir.

Yukarıda sıralanan adımların tamamlanmasıyla birlikte DNS değişikliğinin başarılı bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir. Bunun için yeni bir tarayıcı sekmesi açarak önceden erişim sağlanamayan web sitelerine giriş yapmayı denemek mümkündür. Buna ek olarak bazı cihazlarda DNS değişikliği yazısına tıklandığı zaman "el ile ayarla" gibi yönlendirmeler çıkabilir. Söz edilen opsiyonla karşılaşıldığı takdirde ilgili başlığa tıklanarak kullanılacak olan sunucunun sisteme aktarılması uygundur.

Android telefonlarda DNS değiştirme adımları

Android işletim sistemine sahip olan bilgisayar ve tabletlerde DNS değiştirme adımları genellikle birbirine benzerdir. Bununla birlikte birçok kullanıcı Android cihazlarda DNS değiştirme işleminin telefonlarda nasıl tamamlandığını sorgular. Bu bağlamda sırasıyla ayarlar ve Wi-Fi yazısına tıklanması gerektiği belirtilmelidir. Ardından bağlı olunan ağa dokunularak DNS ve manuel yazılarına tıklanmalıdır. Böylece tercih edilen sunucu adresinin cihaz sistemine girilmesi mümkün olur.

Android telefonlarda DNS ayarları değiştirileceği zaman yaygın olarak kullanılan uygulamalar da vardır. Bu uygulamalar tek tıkla otomatik olarak DNS değişikliği yapılmasını sağlar. Söz edilen uygulamalarsa genellikle manuel olarak girilecek bir DNS adresine sahip olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilir.

Erdoğan ve Bahçeli'den 'İstiklal Marşı' mesajıErdoğan ve Bahçeli'den 'İstiklal Marşı' mesajı
Reflü hastaları Ramazan'da nasıl beslenmeli? Reflü diyeti şart!Reflü hastaları Ramazan'da nasıl beslenmeli? Reflü diyeti şart!
Anahtar Kelimeler:
Android işletim sistemi DNS android dns ayarları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel sırra kadem bastı

Değeri 250 bin TL! Önce güldü, sonra fotoğrafını çekip kaçırdı: 'Sevgilim bana alamayınca ben de çaldım'

Değeri 250 bin TL! Önce güldü, sonra fotoğrafını çekip kaçırdı: 'Sevgilim bana alamayınca ben de çaldım'

Bir döndü pir döndü! Resmen eridi

Bir döndü pir döndü! Resmen eridi

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.