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Ani başlıyorsa dikkat! Sırta yayılan göğüs ağrısını hafife almayın

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, ani başlayan göğüs ağrısının ve ağrının sırta yayılmasının kalp-damar sistemiyle ilişkili ciddi tabloların belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Özdemir, özellikle göğüste baskı, sıkışma veya şiddetli ağrıya nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı ve baş dönmesi gibi şikâyetlerin eşlik etmesi durumunda zaman kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Ani başlıyorsa dikkat! Sırta yayılan göğüs ağrısını hafife almayın

Göğüs ağrısının kas-iskelet sistemi, mide ve yemek borusu gibi birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, ancak ani başlayan ve daha önce yaşanmamış nitelikteki ağrıların daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"AĞRININ YAYILIMI ÖNEMLİ BİR İPUCU OLABİLİR"

Kalp kaynaklı göğüs ağrısının her hastada aynı şekilde hissedilmediğini belirten Özdemir, "Göğüste baskı, sıkışma, yanma veya ağırlık hissi şeklinde başlayan ağrı; sırta, omuzlara, kollara, boyuna ya da çeneye yayılabilir. Özellikle ani başlayan göğüs ağrısı ve sırta yayılan ağrı, eşlik eden diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde ciddi bir kalp-damar sorununun işareti olabilir" dedi.

Özdemir, ağrının şiddeti kadar başlangıç şeklinin, ne kadar sürdüğünün, eforla ilişkisinin ve beraberindeki belirtilerin de tanı açısından önemli olduğunu söyledi.

SOĞUK TERLEME VE NEFES DARLIĞI EŞLİK EDİYORSA DİKKAT

Göğüs ağrısıyla birlikte ortaya çıkan bazı şikâyetlerin acil değerlendirme gerektirebileceğini vurgulayan Özdemir, "Ağrıya nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, kusma, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi eşlik ediyorsa durum hafife alınmamalıdır. Özellikle ağrı birkaç dakika içinde geçmiyor, giderek artıyor veya tekrar ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Kalp krizinde göğüs ağrısının çoğunlukla göğsün ortasında baskı veya sıkışma şeklinde hissedilebildiğini aktaran Özdemir, bazı hastalarda ise ağrının sırt, mide, çene veya kol bölgesinde daha belirgin olabileceğine dikkat çekti.

HER SIRTA VURAN AĞRI KALP KRİZİ DEĞİLDİR

Sırta yayılan her göğüs ağrısının kalp krizi anlamına gelmediğinin altını çizen Özdemir, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra kas-iskelet sistemi sorunları, reflü ve bazı akciğer hastalıklarının da benzer şikâyetlere yol açabileceğini söyledi.

Bununla birlikte ani ve şiddetli başlayan, alışılmışın dışında seyreden göğüs ve sırt ağrısının kişinin kendi kendine değerlendirebileceği bir durum olmadığını belirten Özdemir, ayırıcı tanının hekim değerlendirmesiyle yapılması gerektiğini kaydetti.

"AĞRININ GEÇMESİNİ BEKLEMEYİN"

Kalp-damar hastalıklarında erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, özellikle hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite veya ailede erken yaşta kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan kişilerin göğüs ağrısını daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, "Ani başlayan, şiddetli veya alışılmışın dışında bir göğüs ağrısı varsa ve bu ağrı sırta ya da başka bölgelere yayılıyorsa ‘geçer' diye beklenmemeli. Özellikle eşlik eden nefes darlığı, terleme ve bulantı gibi belirtiler varsa acil tıbbi yardım alınmalıdır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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