Aniden kar bastırınca yaylada mahsur kalan kadın kurtarıldı

Adana'nın Feke ilçesinde aniden bastıran yar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kadın, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın Feke ilçesi Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası'nda göçer olarak yaşayan Cennet Sarıtaş, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 ineğiyle birlikte mahsur kaldı. Sarıtaş, yardım çağrısında bulundu.

"CENNET ABLAMIZA ULAŞIP GÜVENLİ ALANA İNDİRDİK"

Gedikli Mahallesi sakinleri Sarıtaş'a yardıma giderek sürüyle birlikte kadını güvenli olan köy merkezine ulaştırdı. Sarıtaş'ın yardımına koşan Nazım Gün, kar yağışının kısa sürede etkisini artırdığını belirterek, "Yoğun kar nedeniyle ulaşmakta zorlandık. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından Cennet ablamıza ulaşıp güvenli alana indirdik" dedi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

