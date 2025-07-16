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Anız yangını ormana sıçradı, 16 hektar kül oldu

İzmir’in Bergama ilçesinde anız yakımı sırasında çıktığı değerlendirilen yangın ormana sıçradı. Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 16 hektar alan küle döndü.

Anız yangını ormana sıçradı, 16 hektar kül oldu

Sabah saatlerinde Bergama ilçesi kırsalında tarladaki anız yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara katıldı. Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelere göre yangının anız yakılmasından kaynaklandığı belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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İzmir
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