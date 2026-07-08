Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi İkinci Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Sanayi sitesindeki iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır