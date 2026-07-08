HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu

Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide çıkan anız yangını paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi İkinci Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Sanayi sitesindeki iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdüÇaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü
Ağın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimiAğın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.