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Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tıra sıçradı.

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tıra sıçradı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasını engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye kara yolu Endel köyü yakınlarında yol kenarındaki anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tırın dorsesine ulaştı. Pamukların tutuştuğunu fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek çekici ile dorsenin bağlantısını ayırdı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle pamuk yüklü dorsedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı 1

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı 2

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı 3

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı 4

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı 5

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü tırı yaktı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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