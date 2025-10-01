HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Ankara 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece ise 10°C civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunulmakta.

2 Ekim Perşembe günü, hava daha bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

3 Ekim Cuma günü, hava daha da bulutlanacak. Bölgesel düzensiz yağışların beklendiği bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 15°C civarında gerçekleşecek. Bu gün için hazırlıklı olmanız yararlı olacaktır.

4 Ekim Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bölgesel düzensiz yağışlar ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu dikkate almanızda fayda var.

5 Ekim Pazar günü hava daha sakinleşecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 9°C civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı esnek tutmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipman almanız faydalı olacaktır. Olası olumsuzluklardan korunmanız için bu önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da art arda patlamalar! Can kaybı varAlmanya'da art arda patlamalar! Can kaybı var
TikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttıTikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.