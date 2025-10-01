Ankara 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece ise 10°C civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunulmakta.

2 Ekim Perşembe günü, hava daha bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

3 Ekim Cuma günü, hava daha da bulutlanacak. Bölgesel düzensiz yağışların beklendiği bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 15°C civarında gerçekleşecek. Bu gün için hazırlıklı olmanız yararlı olacaktır.

4 Ekim Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bölgesel düzensiz yağışlar ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu dikkate almanızda fayda var.

5 Ekim Pazar günü hava daha sakinleşecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 9°C civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı esnek tutmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipman almanız faydalı olacaktır. Olası olumsuzluklardan korunmanız için bu önemlidir.