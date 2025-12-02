Ankara 02 Aralık Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 0°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati 17:25 olacak.

3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile -4°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava söz konusu. Sıcaklık aralığı 13°C ile -2°C olacak. 5 Aralık Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 4°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıklar 0°C ile 14°C arasında değişecek. Hava koşulları güneşli, parçalı bulutlu ve bulutlu-güneşli olarak çeşitlenecek. Soğuk havalar sabah ve akşam saatlerinde sıfırın altına düşebilir. Bu durum donma riskini artırabilir. Yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Kaygan zeminlere karşı tedbirli davranmak önemli. Düşük sıcaklıklarda hipotermi ve donma riski bulunuyor. Uygun giyinmek vücut ısısını korumak açısından önem taşır.

Gün içinde güneşli ve parçalı bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.