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Ankara 02 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 02 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Bugün Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Ankara 02 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Ankara'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Yağış miktarı yaklaşık 1.7 mm olarak tahmin ediliyor.

3 Mayıs Cumartesi günü gökyüzü kapalı kalacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 7°C civarında olacak. Nem oranı yine %50 civarında bulunacak. Yağış miktarı yaklaşık 1.7 mm tahmin ediliyor.

4 Mayıs Pazar günü gökyüzü kapalı olmaya devam edecek. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 7°C civarında kalacak. Nem oranı %50 civarında olacak. Yağış miktarı yaklaşık 2.1 mm olarak tahmin ediliyor.

5 Mayıs Pazartesi günü de gökyüzü kapalı kalacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 7°C civarında olacak. Nem oranı %50 civarında bulunacak. Yağış miktarı yaklaşık 2.3 mm olarak tahmin ediliyor.

Ankara'da Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarındadır. Yağış miktarı ay boyunca yaklaşık 48 mm olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıklar 19°C civarında, geceleri ise 7°C civarında olacağı için kat kat giyinmek rahatlık sağlayacaktır. Nem oranı %50 civarında olduğu için nemli ortamlardan kaçınmak ve bol su içmek vücut sağlığı açısından önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurarak, seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanızda fayda bulunabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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