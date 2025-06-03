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Ankara 03 Haziran Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 25°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Ankara 03 Haziran Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 31°C'ye ulaşacak.

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur.

Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, cilt sağlığını korumaya destek olur. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların düzenli bakımı yapılmalıdır. İç mekanlarda serin bir ortam sağlamak önemlidir.

Sıcak hava dalgalarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düzenli aralıklarla serin içecekler tüketilmelidir. Ağır yemeklerden de kaçınılmalıdır.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Meteorolojik uyarılara dikkat etmek, olası olumsuz durumların önüne geçer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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