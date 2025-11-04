Ankara 04 Kasım Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları puslu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 1-4 km/saat arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik olmayacak. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 21°C'ye çıkacak. 6 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 20°C civarında kalacak. Bu süre zarfında hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde giyinme önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu nedenle, nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek de sağlığı korumak için önemlidir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun durum oluşturur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Bu dönemde tarımsal faaliyetlerde bulunanlar dikkatli olmalıdır. Gece saatlerinde don riski oluşabilir. Gece sıcaklıkları 5°C'ye kadar düşebilir. Bu durum tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Önlem almak gereklidir.