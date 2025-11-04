HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 04 Kasım Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları puslu ve serin olacak. Sıcaklık gün boyunca 20°C civarında seyrederken akşam saatlerinde 10°C'ye düşecek. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı serin hissettirirken, tarımsal faaliyetlerde bulunanlar için dikkatli olunması önem taşıyor. Don riski ve ani hava değişimleri önlemleri gerektiriyor. Kat kat giyinmek ve bol su içmek sağlığı korumak açısından faydalı.

Ankara 04 Kasım Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları puslu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 1-4 km/saat arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik olmayacak. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 21°C'ye çıkacak. 6 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 20°C civarında kalacak. Bu süre zarfında hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde giyinme önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu nedenle, nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek de sağlığı korumak için önemlidir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun durum oluşturur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Bu dönemde tarımsal faaliyetlerde bulunanlar dikkatli olmalıdır. Gece saatlerinde don riski oluşabilir. Gece sıcaklıkları 5°C'ye kadar düşebilir. Bu durum tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Önlem almak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu hapis istemiyle yargılanıyordu! İmamoğlu hapis istemiyle yargılanıyordu!
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyorÇarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.