Ankara 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 5 Ekim 2025 Pazar günü, hava açık ve güneşli olacak.

Sıcaklıklar 21°C ile 24°C arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hava durumu mevcut.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 6 Ekim Pazartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. 7 Ekim Salı günü, hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 18°C civarına düşecek. 8 Ekim Çarşamba günü, sıcaklık 14°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. 9 Ekim Perşembe günü ise hava daha da soğuyacak. Sıcaklık, 14°C seviyelerine inecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde üst değiştirmek de iyi bir fikir. Güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur.

hava durumu Ankara
