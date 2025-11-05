HABER

Ankara 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sisli ve puslu olacak, gün boyunca bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek, akşam serinlik hissedileceği belirtiliyor. Gece saatlerinde don riski bulunuyor. 6 Kasım'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında değişecek. Tarımsal faaliyetlerin korunması büyük önem taşıyor. Uygun kıyafet ve ısınma önlemleri almayı unutmayın.

Devrim Karadağ

Ankara'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu olacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklıkları 10°C civarında olacak. Akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Gece saatlerinde don riski bulunuyor. Kırsal kesimlerde tarımsal faaliyetlerin korunması önemli.

6 Kasım Perşembe günü Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 19°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %45 ile %89 arasında değişim gösterecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

7 Kasım Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 21°C civarında olacak. Nem oranı %42 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacak. Şemsiye bulundurmak önemlidir. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için ısınma önlemleri almak gerekecek. Don riskine karşı dikkatli olunmalı. Tarımsal faaliyetlerin korunması önem arz ediyor.

