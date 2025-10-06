Ankara 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 23°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında. Salı günü hava sıcaklığı 24°C'ye çıkacak. Çarşamba günü sıcaklık 19°C'ye düşecek. Perşembe günü ise 15°C'ye kadar azalacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda dalgalanmalar bekleniyor. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Gündüzleri sıcak hava koşulları hakim olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, katları gerektiğinde çıkarıp giymek de önemlidir.

Ani sıcaklık değişimleri bağışıklık sistemini etkileyebilir. Bu durumda dengeli beslenmek önemlidir. Yeterli uyku almak da bağışıklık sistemini destekler. Hava koşullarına bağlı olarak giyinmeye dikkat etmek gerekli. Hem sabah hem de akşam saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmeli.