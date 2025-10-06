HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu oldukça güzel.

Ankara 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 23°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında. Salı günü hava sıcaklığı 24°C'ye çıkacak. Çarşamba günü sıcaklık 19°C'ye düşecek. Perşembe günü ise 15°C'ye kadar azalacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda dalgalanmalar bekleniyor. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Gündüzleri sıcak hava koşulları hakim olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, katları gerektiğinde çıkarıp giymek de önemlidir.

Ani sıcaklık değişimleri bağışıklık sistemini etkileyebilir. Bu durumda dengeli beslenmek önemlidir. Yeterli uyku almak da bağışıklık sistemini destekler. Hava koşullarına bağlı olarak giyinmeye dikkat etmek gerekli. Hem sabah hem de akşam saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıDenizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kış geliyor: Ölümcül zehirlenmelere dikkat!Kış geliyor: Ölümcül zehirlenmelere dikkat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.