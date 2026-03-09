HABER

Niğde’de apartmanda doğal gaz patlaması: 12 kişi yaralandı

Niğde'de bir apartmanın birinci katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 12 kişi yaralandı. Patlama sonrası bina adeta harabeye döndü. Olay yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlama ve yangının doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi’nde 15 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri, ekiplerin kontrolünde tahliye edildi. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Niğde Valisi Nedim Akmeşe de olay yerine gelerek çalışmaları denetledi.

'12 KİŞİ YARALANDI'

Olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Akmeşe, patlama ve yangının doğal gaz kaynaklı olduğunu, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamanın ardından bölgeye verilen doğal gaz ve elektrik akımının kesildiğini belirten Vali Akmeşe, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi. Binada büyük hasara yol açan patlama ve yangının ardından ekiplerin incelemesinin sürüyor.

