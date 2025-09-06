Ankara 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı gün boyunca %55 olacak.

Pazar günü, 7 Eylül 2025, hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Sağanak yağışların yanı sıra gök gürültülü sağanak yağışlar da görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 15°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %68 seviyelerinde olacak.

Pazartesi günü, 8 Eylül 2025, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %65 civarında olacak.

Salı ve Çarşamba günleri, 9 ve 10 Eylül 2025, hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Her iki gün de güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 12°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Gün içinde güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı koruyacaktır.