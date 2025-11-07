HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da hava durumu, 7 Kasım Cuma günü yoğun sisli başlayacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6°C ile 22°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı, dışarıda soğuk hissettiriyor. 8 ve 9 Kasım günlerinde ise sıcaklıklar sırasıyla 3°C ile 21°C ve 4°C ile 21°C arasında olacak. Seyahat edenlerin dikkatli olması, sisli havalarda görüş mesafesinin azalması nedeniyle önemlidir. Uygun giyinmeyi ve güncel hava raporlarını takip etmeyi unutmayın.

Ankara 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Ankara'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde yoğun sisli olacaktır. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 6°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı, hava koşullarının daha soğuk hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacaktır. 8 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 3°C ile 21°C arasında olacak. 9 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 4°C ile 21°C arasında değişecektir. Bu süre zarfında hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacaktır.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sisli koşullar etkili olacak. Seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sisli havalarda görüş mesafesi azalır. Bu nedenle sürücüler hızlarını düşürmeli, takip mesafelerini artırmalıdır. Yüksek nem oranı sebebiyle sıcaklıklar daha düşük hissedilebilir. Bu durumda uygun giyinmek, soğuk algınlığına karşı önlemler almak faydalı olacaktır.

Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Su birikintilerinden uzak durmak da önemlidir. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olabileceğini unutmamak gerek. Planlarınızı bu doğrultuda düzenlemek akıllıca olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini hatırlatmak isterim. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu sayede, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapmanız mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildiIğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tarih verildi! Üretimi başlıyorTarih verildi! Üretimi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.