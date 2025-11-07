Ankara 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde yoğun sisli olacaktır. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 6°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı, hava koşullarının daha soğuk hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacaktır. 8 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 3°C ile 21°C arasında olacak. 9 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 4°C ile 21°C arasında değişecektir. Bu süre zarfında hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacaktır.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sisli koşullar etkili olacak. Seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sisli havalarda görüş mesafesi azalır. Bu nedenle sürücüler hızlarını düşürmeli, takip mesafelerini artırmalıdır. Yüksek nem oranı sebebiyle sıcaklıklar daha düşük hissedilebilir. Bu durumda uygun giyinmek, soğuk algınlığına karşı önlemler almak faydalı olacaktır.

Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Su birikintilerinden uzak durmak da önemlidir. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olabileceğini unutmamak gerek. Planlarınızı bu doğrultuda düzenlemek akıllıca olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini hatırlatmak isterim. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu sayede, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapmanız mümkün olacaktır.