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Ankara 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 07 Mayıs Çarşamba hava durum belli oldu. Ankara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ankara 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yağış miktarı 21-50 kg/m² arasında değişecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden esecek. Rüzgarın hızı 40-60 km/saat olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli, 9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli, 10 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıkların 25-27°C aralığında olması bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar, etkinlikleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız faydalı olacaktır.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun giysiler bulundurmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurun. Böylece hava koşullarından olumsuz etkilenmeden günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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