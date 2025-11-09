Ankara 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla 21°C'ye kadar yükselecek. Sıcaklıklar daha ılıman bir gün olarak öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de önemlidir.

10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlanacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C'ye düşecektir. Perşembe günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Cuma günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti ihtimali bulunmaktadır. Cumartesi günü puslu güneşli bir hava tahmin edilmektedir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini hatırlamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Nem oranı yüksek olduğunda astım veya alerji rahatsızlıkları olanların dikkatli olması gerekir. Gerekirse tedbir almak önerilir. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar.

Ankara'da 9 Kasım 2025 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacaktır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Uygun kıyafet ve önlemler almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.