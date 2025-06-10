Ankara 10 Haziran Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Ankara'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. 12 Haziran Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yine 32°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine uygun kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.