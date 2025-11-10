HABER

Ankara 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 10 Kasım 2025'te hava açık olacak. Artan bulutlarla sıcaklık 19°C'ye yükselebilirken, en düşük sıcaklık 4°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günü hava kısmen güneşli, sıcaklıklar ise sırasıyla 20°C ve 17°C dolaylarında seyredecek. Perşembe günü bulutlar arasında güneş görülecek. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar beklenirken, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. Günü planlarken hava koşullarını dikkate almayı unutmayın.

Ankara 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ankara'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık olacak. Artan bulutlarla birlikte sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca en düşük sıcaklık ise 4°C civarında gerçekleşecek.

Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C'ye kadar çıkacak. Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli kalacak. Bu gün sıcaklık 17°C'ye düşecek.

Perşembe günü bulutlar arasında güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarmanız mümkün.

Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanızda fayda var.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
