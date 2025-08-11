HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak.

Ankara 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 34°C ile 36°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak faydalıdır.

Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken şapka takmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak tavsiye edilir. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilebilir.

Sıcak günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler dikkatli olmalıdır. Bu grupların günün serin saatlerinde dışarı çıkmaları önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Araç kullanırken klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Araç içinde yeterli su bulundurmak önemlidir. Trafik yoğunluğunun artabileceği günlerde seyahat planları zamanlamaya göre yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.