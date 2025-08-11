Ankara 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 34°C ile 36°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak faydalıdır.

Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken şapka takmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak tavsiye edilir. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilebilir.

Sıcak günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler dikkatli olmalıdır. Bu grupların günün serin saatlerinde dışarı çıkmaları önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Araç kullanırken klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Araç içinde yeterli su bulundurmak önemlidir. Trafik yoğunluğunun artabileceği günlerde seyahat planları zamanlamaya göre yapılmalıdır.