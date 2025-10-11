HABER

Ankara 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava, hafif yağmurlarla geçecek. Sıcaklık 7.9°C ile 16.7°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak ve rüzgar hızı 8.2 km/saat tahmin ediliyor. Pazar günü hava daha da soğuyacak. 12 Ekim'de en düşük sıcaklık 3°C iken, 13 Ekim'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Oktay rüzgarı 3.3 km/saat olacak, kat kat giyinmek ise öneriliyor. Hava koşullarına dikkat etmek önemli.

Ankara'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlarla geçecek. Bulutluluk artacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 7.9°C, en yüksek sıcaklık 16.7°C olacak. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 8.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:55. Gün batımı 18:15 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 12 Ekim 2025’te hava daha da soğuyacak. Bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık ise 13°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %80'e çıkacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı ise 18:17’dir.

13 Ekim Pazartesi günü, hava daha da soğuyacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Nem oranı %80. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı 18:17’dir.

14 Ekim Salı günü, yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olacak. Nem oranı %80, rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:56. Gün batımı ise 18:17’dir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca artan nem oranları dikkat gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Sabah saatlerinde sis ve buğulu hava koşullarına dikkat edilmelidir. Sürücüler için görüş mesafesi azalabilir. Hızlarını düşürmeli, trafik kurallarına uymalıdırlar. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak gerekir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi sorunsuz gerçekleştirmenize yardımcı olur.

