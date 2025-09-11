Ankara 11 Eylül Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve 26°C civarında olacak. Bu sıcaklık, sonbaharın başlangıcını müjdeleyen ılıman bir hava koşusunu işaret ediyor. Bir sonraki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü sıcaklık 28°C, 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günlerinde de 28°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, özellikle sabahları dışarı çıkarken bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmeli. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olacağı için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Yağış beklenmediğinden, şemsiye taşımaya gerek yoktur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güneşten korunmak, konforu artırır. Sağlığı korumak da önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacağından, üzerinize bir şeyler giymeniz faydalı olacaktır.