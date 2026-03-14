İran 'Hedef aldık' diyerek duyurdu: "USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldıklarını ve etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. İddialarını sürdüren Şikarçi, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin operasyonel menzilden kaçtığını ve ABD'ye doğru dönüşe geçtiğini belirtti.

İran 'Hedef aldık' diyerek duyurdu: "USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı"

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, bölge ülkelerinin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini söyledi. "Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin. Kendi zayıf ordularını bile savunamayan Amerikalılar, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamazlar." diyen Şikarçi, "ABD ve Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve fitneye karşı İslam dünyasının birleşmesi" çağrısında bulundu.

İRAN: "ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDIK"

Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını söyledi.

İran Hedef aldık diyerek duyurdu: "USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı" 1

"TARİHİ BİR YENİLGİYLE KAÇTI"

İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İran Hedef aldık diyerek duyurdu: "USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı" 2

"ABD'YE DÖNÜYOR" İDDİASI

İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri gemi uçak gemisi savaş
