Ankara 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça sıcak. Hava, bol güneş ışığı ile birlikte 31°C'lik yüksek sıcaklık ve 17°C'lik düşük sıcaklıkta olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Yazın başlangıcını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü 32°C'lik yüksek sıcaklık ve 17°C'lik düşük sıcaklık öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü ise 33°C'lik yüksek sıcaklık ve 17°C'lik düşük sıcaklık bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Bu günde 28°C'lik yüksek sıcaklık ve 12°C'lik düşük sıcaklık olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak faydalıdır. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Evde klima veya vantilatör kullanmak ortamın serin tutulmasına yardımcı olur. Bu durum, uyku kalitesini artırır ve gece terlemelerini azaltır. Spor yaparken veya egzersiz sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Bu, vücudun aşırı ısınmasını engeller. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.