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Ankara 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava koşulları oldukça sıcak olacak.

Ankara 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava koşulları oldukça sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 20°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 37°C, 13 Temmuz Pazar günü ise 38°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri yapanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda, vücut sıcaklığının dengede tutulması önemlidir. Aşırı ısınmayı önlemek için günün en sıcak saatlerinde evde kalmak veya serin ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içerek vücudun su dengesini korumak gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması ve mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmesi önerilir.

Sıcak hava koşulları, kalp ve damar hastalıkları gibi sağlık sorunları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu rahatsızlıkları olan kişilerin sıcak havalarda dikkatli olmaları ve gerekirse doktorlarına danışmaları önemlidir. Aşırı sıcakların su kaynaklarını da olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Su tasarrufu yaparak çevremize katkıda bulunabiliriz.

Ankara'da beklenen yüksek sıcaklıklar, kişisel sağlık ve çevre açısından çeşitli önlemler almayı gerektiriyor. Bu dönemde serin ve sağlıklı kalmak için gerekli adımlar atılmalıdır. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi korumak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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