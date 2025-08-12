HABER

Ankara 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor.

Ankara'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağı öngörülüyor. 14 Ağustos Perşembe günü 37°C'ye yükselebilir. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklıkların 34°C civarında kalması tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Bu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su tüketilmelidir. Hafif ve serinletici yiyecekler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu giysilerin giyilmesi güneş çarpması riskini azaltacaktır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler dikkatli olmalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulabilir. Bu, uyku kalitesini artırabilir. Hava kirliliği artabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takması faydalıdır.

Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması gerekir. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

