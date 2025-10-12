Ankara 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 13.2°C. En yüksek sıcaklık ise 19.3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %71 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 0.7 km/saat. Basınç seviyesi 901 mb. Gün doğumu saati 06:56. Gün batımı ise 18:14 olarak hesaplandı.

Pazar gününden sonraki günlerde hava koşulları iyileşecek. 13 Ekim Pazartesi hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 4°C. En yüksek sıcaklık ise 16°C olarak öngörülüyor. 14 Ekim Salı yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Ardından güneşli bir gün geçireceğiz. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 18°C olacak. 15 Ekim Çarşamba güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C. En yüksek sıcaklık ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları dikkat gerektiriyor. Soğuk havaya karşı akşam ve sabah saatlerinde hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Nem oranı yüksek olacak. Sabah saatlerinde sis ve buğulu hava koşullarına dikkat edilmeli. Sürücüler için görüş mesafesi azalabilir. Hızlarını düşürmeli, trafik kurallarına uymalıdırlar. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak gerekmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Günlük aktiviteleri sorunsuz yapmanıza yardımcı olur.