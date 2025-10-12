HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları, hafif yağmur ve değişken sıcaklıklar ile bekleniyor. En düşük sıcaklık 13.2°C, en yüksek 19.3°C olacak. Nem oranı %71 ölçülürken, rüzgar hızı 0.7 km/saat. Pazartesi gününde açık ve güneşli bir hava, ardından Salı ve Çarşamba günlerinde ise yer yer bulutlu hava tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, günlük aktiviteleri kolaylaştıracak.

Ankara 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 13.2°C. En yüksek sıcaklık ise 19.3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %71 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 0.7 km/saat. Basınç seviyesi 901 mb. Gün doğumu saati 06:56. Gün batımı ise 18:14 olarak hesaplandı.

Pazar gününden sonraki günlerde hava koşulları iyileşecek. 13 Ekim Pazartesi hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 4°C. En yüksek sıcaklık ise 16°C olarak öngörülüyor. 14 Ekim Salı yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Ardından güneşli bir gün geçireceğiz. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 18°C olacak. 15 Ekim Çarşamba güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C. En yüksek sıcaklık ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları dikkat gerektiriyor. Soğuk havaya karşı akşam ve sabah saatlerinde hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Nem oranı yüksek olacak. Sabah saatlerinde sis ve buğulu hava koşullarına dikkat edilmeli. Sürücüler için görüş mesafesi azalabilir. Hızlarını düşürmeli, trafik kurallarına uymalıdırlar. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak gerekmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Günlük aktiviteleri sorunsuz yapmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildiGeçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildi
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakMısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.