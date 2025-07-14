Ankara 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 37°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Bu durum, yüksek UV seviyelerine yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 31°C ile 22°C arasında değişecek. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 33°C ile 19°C arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 17 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 35°C ile 20°C arasında seyredecek. Yine hava açık olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların önlem alması gerekiyor. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Ayrıca, şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Bu şekilde güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalıdır.