Ankara 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı ise %67 civarında tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 35°C civarında olacak. Bu tarihlerde güneşli ve sıcak hava koşullarının hakim olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerdeki sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Uzun süreli güneşe maruz kalmak, cilt problemlerine ve güneş çarpmasına neden olabilir. Güneş ışınlarının en dik olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkılması gerektiğinde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol sıvı tüketmek önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Sıcak hava koşulları, enerji tüketimini de artırabilir. Bu dönemde klima ve vantilatörlerin kullanımı artacak. Elektrik tüketiminin yükselmemesi için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi önemlidir.

Aşırı sıcaklar tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları verimliliği artıracak. Ayrıca, hayvanların sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması sağlıklarını korumaya yardımcı olacaktır.