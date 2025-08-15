HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı ise %67 civarında tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 35°C civarında olacak. Bu tarihlerde güneşli ve sıcak hava koşullarının hakim olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerdeki sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Uzun süreli güneşe maruz kalmak, cilt problemlerine ve güneş çarpmasına neden olabilir. Güneş ışınlarının en dik olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkılması gerektiğinde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol sıvı tüketmek önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Sıcak hava koşulları, enerji tüketimini de artırabilir. Bu dönemde klima ve vantilatörlerin kullanımı artacak. Elektrik tüketiminin yükselmemesi için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi önemlidir.

Aşırı sıcaklar tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları verimliliği artıracak. Ayrıca, hayvanların sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması sağlıklarını korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktıPolisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.