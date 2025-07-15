Ankara 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu artan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 34°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranının %30 civarında olması tahmin ediliyor.

Çarşamba günü hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 32°C civarında kalacak. Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cuma günü hava çok sıcak olacak. Sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Evde kalma imkânı olanların bu fırsatı değerlendirmeleri sağlıklarını korumaları açısından önemlidir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.