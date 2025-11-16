HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da hava durumu 16 Kasım 2025 Pazar günü açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise -2°C tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları benzer şekilde devam edecek. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar 17°C ile -2°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek, güneş koruyucu kullanmak önemli. Rüzgarın düşük hızda olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

Ankara 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tahmini açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise -2°C bekleniyor. Nem oranı %48, rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin edilmiştir. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı saati ise 17:32'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yok. 17 Kasım Pazartesi günü hava hafif bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile -2°C arasında değişecek. 18 Kasım Salı günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 17°C ile 1°C arasında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile -1°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 17°C ile 0°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava genelde açık ve güneşli sağlayacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar, daha düşük olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde güneşli hava nedeniyle UV ışınlarına maruz kalma riski artabilir. Güneş koruyucu kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacağı için hava genellikle sakin olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 15-18°C, gece ise -2 ile 1°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurarak giyinmek önem taşır. Güneş koruyucu kullanmak da faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayıAnkara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı
İSKİ'den 'çamurlu su' açıklamasıİSKİ'den 'çamurlu su' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.