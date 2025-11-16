Ankara 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tahmini açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise -2°C bekleniyor. Nem oranı %48, rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin edilmiştir. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı saati ise 17:32'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yok. 17 Kasım Pazartesi günü hava hafif bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile -2°C arasında değişecek. 18 Kasım Salı günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 17°C ile 1°C arasında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile -1°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 17°C ile 0°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava genelde açık ve güneşli sağlayacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar, daha düşük olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde güneşli hava nedeniyle UV ışınlarına maruz kalma riski artabilir. Güneş koruyucu kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacağı için hava genellikle sakin olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 15-18°C, gece ise -2 ile 1°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurarak giyinmek önem taşır. Güneş koruyucu kullanmak da faydalıdır.