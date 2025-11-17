HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 17 Kasım 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 14°C, akşam ise 9°C olarak bekleniyor. Sürekli rüzgarın güneydoğudan esmesi planlanıyor. 18 Kasım'da bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 16-17°C arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 6-8°C arasında düşecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ankara 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9°C olacak. Rüzgarın güneydoğu yönünden 3 km ile 5 km arasında eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %57 ile %70 arasında değişecek.

18 Kasım Salı günü hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16°C ile 17°C arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C ile 8°C arasında ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha serin olacağını unutmamak önemlidir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmek gün boyunca rahat etmenize yardımcı olmalıdır. Rüzgar hızı artabilir. Nem oranının yüksek olması muhtemeldir. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli ilaçları yanınızda bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev değişiklik! 2026'da başlayacak, her şey farklı olacakDev değişiklik! 2026'da başlayacak, her şey farklı olacak
Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.