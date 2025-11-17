Ankara 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9°C olacak. Rüzgarın güneydoğu yönünden 3 km ile 5 km arasında eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %57 ile %70 arasında değişecek.

18 Kasım Salı günü hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16°C ile 17°C arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C ile 8°C arasında ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha serin olacağını unutmamak önemlidir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmek gün boyunca rahat etmenize yardımcı olmalıdır. Rüzgar hızı artabilir. Nem oranının yüksek olması muhtemeldir. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli ilaçları yanınızda bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.