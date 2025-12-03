HABER

Sosyal medyada gündem oldu! Daha ortaokul öğrencileri: Tabancayla ateş ettiler

Esenyurt'ta ortaokulda okuyan iki öğrencinin okulun yanındaki boş arazide kurusıkı tabancayla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlatan polis, Mustafa T. ile Miran Ç.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Olay, Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki okulun yanındaki boş arazide meydana geldi.

İki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİLERİ TESPİT ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki çocukları tespit etti.

KURUSIKI ÇIKTI

Ortaokul öğrencisi Mustafa T. ile Miran Ç. gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan çalışmada, olayda kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

