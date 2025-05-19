Ankara 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 9°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %60 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 23°C olacak. 21 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Perşembe günlerinde de 23°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %50-%60 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek de önemlidir. Bu önlemler, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize katkı sağlar.