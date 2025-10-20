HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 20 Ekim 2025 tarihinde hava durumu yağmur ve çisenti ile başlayacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında olacak. Nem oranı %71 seviyelerinde seyredecekken, rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ve hava koşullarının değişkenlik göstereceği bu süreçte, kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemli.

Ankara 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ankara'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:04. Gün batımı ise 18:01 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacağı görülmektedir. 21 Ekim Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında değişecek. 22 Ekim Çarşamba günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranının olduğu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çektiDenizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.