Ankara 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:04. Gün batımı ise 18:01 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacağı görülmektedir. 21 Ekim Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında değişecek. 22 Ekim Çarşamba günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranının olduğu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.