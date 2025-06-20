HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak.

Ankara 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 34°C, en düşük 15°C olacak. Rüzgar hızı 11.9 km/saat, nem oranı ise %43 civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün, açık hava etkinlikleri için uygun bir seçenek sunuyor.

21 Haziran Cumartesi günü hava daha serin geçecek. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük ise 15°C olarak tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazar günü bol güneş ışığı altında, en yüksek 26°C ve en düşük 12°C sıcaklıklar bekleniyor. Bu günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşebilir. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak bir kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle UV endeksi yüksek seviyelere çıkabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önem taşır. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Bu, dehidrasyonu önler. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölge alanlarda vakit geçirmek veya koruyucu önlemler almak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Örneğin, yağış ihtimali olan günlerde açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak ya da uygun bir yağmurluk bulundurmak, olası rahatsızlıkları önler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Tarihin en büyük veri ihlali yaşandı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"Dikkat! Tarihin en büyük veri ihlali yaşandı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"
Lübnan'lı aile şifayı Türkiye'de bulduLübnan'lı aile şifayı Türkiye'de buldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor!

Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.