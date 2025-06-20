Ankara 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 34°C, en düşük 15°C olacak. Rüzgar hızı 11.9 km/saat, nem oranı ise %43 civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün, açık hava etkinlikleri için uygun bir seçenek sunuyor.

21 Haziran Cumartesi günü hava daha serin geçecek. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük ise 15°C olarak tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazar günü bol güneş ışığı altında, en yüksek 26°C ve en düşük 12°C sıcaklıklar bekleniyor. Bu günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşebilir. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak bir kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle UV endeksi yüksek seviyelere çıkabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önem taşır. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Bu, dehidrasyonu önler. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölge alanlarda vakit geçirmek veya koruyucu önlemler almak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Örneğin, yağış ihtimali olan günlerde açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak ya da uygun bir yağmurluk bulundurmak, olası rahatsızlıkları önler.