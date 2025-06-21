Ankara 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, serin bir atmosferi işaret ediyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 28°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz ayları için ılıman bir değer. Gece ise sıcaklıkların 16°C seviyelerine düşmesi, akşam serinliğini hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde 22 ve 23 Haziran tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 26°C, gece sıcaklıklarının ise 12°C civarında olması bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 28°C gündüz ve 11°C gece seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Bu veriler, Ankara'nın Haziran ayı için tipik olan ılıman ve güneşli hava koşullarını yansıtıyor.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman olması, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları göz önüne alındığında, kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması için uygun önlemler almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Ankara'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunarken, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarına dikkat etmek önemlidir.