Ankara 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C iken, düşük sıcaklık 0°C civarında seyredenecek. Nem oranı %41 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat seviyesinde kalacak. Cumartesi günü sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar için hazırlıklı olmak önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken bu durumu dikkate almak gerekli.

Ankara 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı 19°C olacak. Düşük sıcaklık ise 0°C olarak bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 3.6 km/saat tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 22 Kasım 2025, hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık 0°C olacak. Pazar günü, 23 Kasım 2025, hava sıcaklıkları 22°C'ye kadar çıkacak. Bu günde 3°C'lik bir düşük sıcaklık öngörülüyor. Genel olarak hava bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Bulutlu hava nedeniyle güneş ışığı az olacak. Bu durum ruh halinizi etkileyebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken buna dikkat etmeniz önemlidir.

hava durumu Ankara
